Questa mattina a Quintano al lavoro Ats e carabinieri del Noe.

Amianto mai rimosso: in corso accertamenti dei carabinieri

Per ora non si conosce nel dettaglio il motivo di questo ennesimo sopralluogo nell’ex Cantiere Fratus a Quintano, proprio sul confine con Palazzolo. Anche se è certo che Ats Brescia e Bergamo e militari del Noe siano intervenuti per la questione dell’amianto mai rimosso. Pochi mesi fa, prima dell’inizio della pandemia, i carabinieri e il pm della Procura di Brescia Antonio Bassolino avevano messo i sigilli ai capannoni dell’azienda ormai chiusa da anni. Per questa vicenda sono quattro le persone indagate, tra cui il primo cittadino di Castelli Calepio Giovanni Benini.