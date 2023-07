L’associazione Silvia Cavalli ha donato 15mila euro all’Asst per ampliare il supporto psicologico dei malati oncologici. Il maxi assegno è stato consegnato negli scorsi giorni.

All'Asst Franciacorta 15mila euro dall'associazione Silvia Cavalli

Supporto psicologico per i malati oncologici e per le loro famiglie. Un dono fatto in nome di chi non c’è più, ma che fondamentalmente vive ancora nei cuori di molti che non cessano l’impegno per alimentare la solidarietà. All’Asst Franciacorta, è stato consegnato il maxi assegno donato dall’associazione Silvia Cavalli: 15mila euro provento della «Silvi-Run» organizzata a fine maggio per ricordare la giovane che si è spenta a soli 30 anni, a settembre del 2018, dopo aver lottato contro il tumore. L'iniziativa, che ha visto coinvolte circa 400 persone, è stata organizzata dagli amici e dalla famiglia della giovane che, dopo un periodo a sostegno della onlus Chiara Andreoli hanno dato vita a una loro associazione con l’obiettivo, tra i tanti, di aiutare affiancare il malato e i suoi cari con il supporto psicologico.

Negli uffici dell’Asst per la consegna erano presenti Matteo Rinaldi, direttore dell’area Affari generali e legali, il notaio Alfonso Cuoco, Annalisa Cavalli, il commissario straordinario Luigi Cajazzo, il direttore amministrativo Gianluca Leggio e l’assessore Cristian Vezzoli, nonché caro amico di Silvia.

Ancora una volta cogliamo l'occasione per dire "grazie". Grazie per quello che è possibile realizzare in suo nome. Grazie all'Asst Franciacorta per aver spalancato le porte al nostro progetto e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione. Il sostegno psicologico è fondamentale per il paziente e per la sua famiglia e siamo davvero felici di poter contribuire affinché i malati oncologici e coloro che gli stanno vicini possano ricevere il supporto necessario.

ha commentato Annalisa Cavalli, sorella di Silvia.

Il progetto

Il progetto «Bussola», infatti, prevede l’inserimento di un professionista che, con la propria attività, andrà ad incrementare le ore già oggi esistenti dedicate al sostegno psicologico dei pazienti e delle loro famiglie per poter fornire tutto l’aiuto e la forza necessari ad affrontare un percorso di diagnosi e malattia oncologica.

Felice del dono si è detto anche il commissario generale, Cajazzo: