Alla guida senza patente e con arnesi da scasso a bordo: denunciati

Controlli

Fermati dalla Polizia Locale di Rovato due trentenni di etnia rom.

Il conducente era alla guida senza patente. Ma c'è di più: nel veicolo sono stati trovati arnesi da scasso, la cui presenza non è stata in alcun modo giustificata. Per questo sono stati fermati e denunciati dalla Polizia Locale di Rovato due trentenni.

Alla guida senza patente e con arnesi da scasso a bordo

Era passata da poco l'ora di pranzo di mercoledì 17 novembre quando la pattuglia della Polizia Locale di Rovato ha notato un veicolo sospetto transitare lungo via XXV Aprile. Fermato il mezzo, gli agenti hanno proceduto a identificare gli occupanti, un uomo e una donna di etnia rom dell'età di 30 anni, entrambi con precedenti per furto. Nascosti all'interno del veicolo sono stati rinvenuti grimaldelli e strumenti utili a forzare serrature e porte.

Denunciati a piede libero

I due sono stati denunciati a piede libero per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente e intestazione fittizia.

L'intervento arriva a poche ore di distanza da un altro intervento della Polizia Locale rovatese, che ha permesso di identificare, rintracciare e denunciare una ladra seriale di telefoni cellulari