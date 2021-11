Ladra seriale di cellulari denunciata dalla Polizia Locale

Furti

Dopo due segnalazioni, la donna è stata rintracciata e identificata dagli agenti del comando di Rovato.

Ad accendere il campanello d'allarme sono state due segnalazioni, pressoché identiche, di furto di cellulare subito da due cittadini. Il pronto intervento degli agenti della Polizia Locale di Rovato ha portato all'identificazione della ladra seriale di telefoni, che è stata denunciata.

Ladra segnale di cellulari

Dopo una prima richiesta di intervento da parte di un cittadino e una seconda segnalazione per un fatto analogo, la Polizia Locale di Rovato si è messa alla ricerca del veicolo condotto da una donna dedita al furto di cellulari. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver offerto un passaggio in auto al malcapitato di turno, lo derubava del cellulare.

Grazie al sistema di lettura targhe presente sul territorio la donna è stata identificata e rintracciata. Si tratta di una cinquantenne, che è stata denunciata a piede libero. Alla donna è stata inoltre ritirata la patente per guida in stato di alterazione psicofisica.