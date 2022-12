Alessandro Consoli, ennesima vittima della strada: la data dei funerali

Incidente mortale a Provaglio d'Iseo, la vittima è Alessandro Consoli, la data dei funerali.

Un terribile incidente si è consumato nella giornata di ieri (giovedì 22 dicembre 2022) a Provaglio d'Iseo, la vittima è Alessandro Consoli 26 anni compiuti il 18 dicembre. I funerali si svolgeranno domani (sabato 24 dicembre 2022) partendo alle 15 dalla casa del commiato La Franciacorta in via Garibaldi 58 a Passirano. A piangerlo la mamma Daniela, il papà Franco, gli zii, i cugini. Dopo la cerimonia funebre la salma proseguirà verso il tempio crematorio. La veglia di preghiera è in programma per questa sera (venerdì 23 dicembre 2022) alle 19.

