Al via a Sant'Andrea il Memorial Massimo Salvi

E' tutto pronto per l’ottava edizione del Memorial Massimo Salvi, il torneo notturno di calcio a 7 divenuto ormai una tradizione all’oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea. Una manifestazione fortemente voluta dalla famiglia di Massimo Salvi, ex giocatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni, che prenderà il via proprio stasera, giovedì 23 maggio.

Al via stasera a Sant'Andrea il Memorial Massimo Salvi

Sono sedici anche quest’anno le squadre coinvolte nel torneo, organizzato dal Gso Sant’Andrea insieme alla famiglia Salvi con il sostegno di numerosi sponsor. Il calcio d’inizio sarà il 23 maggio, con l’avvio delle fasi a gironi che saranno il 24, 28, 30 e 31 maggio e 4, 6 e 7 giugno, con tre match a sera (rispettivamente alle 20.30, 21.15 e 22); lunedì 10 e martedì 11 giugno spazio ai quarti di finale, mentre venerdì 14 giugno si terranno le semifinali; le finali saranno domenica 16 giugno dalle 19. Insomma, l'attesa è finita: riparte il Memorial, che non è solo un grande evento sportivo capace di richiamare centinaia di appassionati, ma rappresenta anche e soprattutto un’occasione di incontro e amicizia nel ricordo di Massimo Salvi.