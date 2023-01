Aggressore sorprende alle spalle anziano e poi scappa

Aggressore sorprende alle spalle un anziano e poi scappa.

Aggressore sorprende alle spalle anziano

É successo questa mattina (venerdì 6 gennaio 2023) a Capriolo: un uomo di 73 anni di Paratico, secondo quanto da lui raccontato, sarebbe stato aggredito alle spalle da un uomo e poi spintonato finendo nella seriola che costeggia l'ex fabbrica Niggeler & Küpfer di Capriolo.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i carabinieri ai quali l'uomo ha raccontato l'accaduto, i sanitari e i Vigili del Fuoco di Palazzolo. Presente sul posto anche la moglie alla quale il marito ha telefonato raccontandole quanto accaduto: fortunatamente il telefono non si è bagnato nel fiume Oglio; in quella zona, infatti, l'acqua non supera i 40 centimetri.

Ricoverato in ospedale, in corso le indagini

La buona notizia è che l'anziano è sempre stato cosciente tanto da aver fornito lui agli agenti la versione dell'accaduto, per accertamenti e in via precauzionale è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Iseo: non ci sarebbe stato alcun motivo particolare dietro all'aggressione. Il 73enne non è stato rapinato. Sono ancora tante le cose da chiarire, sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Capriolo.