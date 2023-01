Aggressione per gelosia, ad affrontarsi due uomini rispettivamente di 50 e 57 anni.

Aggressione per gelosia

Questo quanto è accaduto nella serata di ieri (martedì 17 gennaio 2023) a Rezzato: secondo quanto ricostruito la gelosia del marito di una donna di origini orientali che lavora in una sartoria sarebbe nata dalla presunta relazione della moglie con un connazionale. Accecato dalla gelosia avrebbe quindi affrontato il presunto amante con un coltello raggiungendolo alla testa. Per difendersi il presunto amante ha lanciato una sedia contro l'aggressore che è stato a sua volta colpito alla testa.

Attimi di grande paura, la donna ha allertato i soccorsi

Il tutto sotto gli occhi comprensibilmente spaventati della donna che ha provveduto ad allertare i soccorsi: i due uomini sono stati trasferiti in ospedale: uno al Città di Brescia e l'altro alla Poliambulanza. La buona notizia è che nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Per il marito di origine africane, l'aggressore, sono scattate le manette: su di lui pende l'accusa di tentato omicidio.