Adro piange la sua Stella: stamattina i funerali della giovane mamma

Si terranno oggi, sabato 13 maggio, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Adro i funerali di Stella Cantoni, giovane mamma morta a soli 31 anni a causa della malattia.

Adro piange la sua Stella

Domenica si celebra la festa della mamma, ma Stella Cantoni non potrà trascorrere questa ricorrenza insieme alle sue figlie, non potrà stringerle forte tra le braccia e trasmettere loro tutto il suo amore. La malattia se l’è portata via a soli 31 anni, con ancora tanti sogni nel cassetto, tanti progetti da realizzare, uno su tutti: vivere. La notizia della sua prematura scomparsa ha raggelato la comunità di Adro, dove la giovane abitava insieme al marito Ivan e alle sue due bimbe.

Il cordoglio dell'Amministrazione e della banda

Un dolore troppo grande, inaccettabile, al quale partecipa l’intera cittadinanza. "Li avevo sposati io, un anno e mezzo fa - ha ricordato il sindaco adrense Paolo Rosa - Aveva ancora tutta la vita davanti, e ha lottato con tutte le sue forze. E’ davvero difficile trovare le parole". Ai suoi cari va il cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale, ma una testimonianza di «sincero affetto e vicinanza» arriva anche dal Consiglio Direttivo e dai musicisti del corpo bandistico Puccini di Adro. Il papà della 31enne, infatti, è il gestore dello storico Bar della Musica di via Lazzaretto, presso il quale hanno sede l’auditorium e anche il Milan club "Franco Baresi". Un luogo di ritrovo molto frequentato dove anche Stella lavorava, finché le sue condizioni di salute le hanno permesso di farlo.

Ha lottato con tutte le sue forze

La giovane adrense ha affrontato la malattia con coraggio, tenacia e immenso amore.

"La vita mi sta mettendo a dura prova. Mi manca l’aria, le forze e la terra sotto ai piedi. Mai e poi mai avrei pensato a 30anni di dover lottare per vivere. Asciugo lacrime di chi mi ama, faccio forza a chi mi sta vicino, proteggo, anche se in questo caso è complicato, le mie bambine da tutto questo schifo! Sto cercando, dove posso, di consolare i miei familiari e i miei amici. Li faccio ridere di questa brutta "avventura". Sono forte e presto sarà un brutto ricordo".

Toccano il cuore le parole che la stessa Stella Cantoni scriveva, la scorsa estate, sulla sua pagina Facebook.

L'ultimo saluto

Tutti speravano in un lieto fine, ma così non è stato, e l’epilogo è il peggiore che si possa immaginare. Stella è volata in cielo, troppo presto. Ma, da lassù, continuerà a illuminare le vite dei suoi famigliari. Oggi, sabato, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Adro saranno celebrati i funerali: l’ultimo abbraccio a una giovane donna davvero speciale.