Adro e Corte Franca piangono tre vittime dello schianto

Un dolore senza fine. La notizia del tragico incidente in autostrada in cui hanno perso la vita cinque operai è piombata come un macigno sulla Franciacorta, e in particolare sui Comuni di Corte Franca e di Adro, dove risiedevano tre delle vittime.

Adro e Corte Franca piangono tre vittime

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 giugno lungo la bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21, in territorio di Fiorenzuola d'Arda (in provincia di Piacenza). I cinque operai che viaggiavano sul Doblò, in direzione Brescia, stavano rientrando a casa dopo una dura giornata di lavoro. Ma a casa non ci sono mai arrivati. Le loro vite si sono spezzate sull'asfalto, dopo un violentissimo schianto con un tir che non ha lasciato scampo. Cinque uomini, cinque grandi lavoratori che non ci sono più, che lasciano le loro famiglie senza un padre, un fratello, un figlio, un marito. Tra i morti nel maledetto incidente ci sono il 39enne di Corte Franca Simone Abeni e gli adrensi Bruno Bracchi, 67 anni, e Maurizio Signoroni 55 anni. Insieme a loro sono deceduti un quarantenne originario del Marocco e residente nella Bergamasca, a Covo, e un 51enne. Erano tutti operai della Mapen di Corte Franca.

Incredulità e dolore

La notizia è stata accolta con incredulità e profondo dolore dai tantissimi amici e conoscenti, che esprimono vicinanza e cordoglio alle famiglie che hanno perso i loro cari in un modo così terribile e improvviso. Molti hanno utilizzato i social, e in particolare Facebook, per manifestare il senso di ingiustizia e la rabbia di fronte a una tale tragedia. Ma c'è anche chi ha voluto ricordare le vittime. Decine e decine le messaggi sulla pagina del 39enne Simone Abeni, che affiancava al lavoro la grandissima passione per la pesca: gli amici hanno ripercorso i momenti vissuti insieme, che ora resteranno per sempre scolpiti nel cuore.