Addio al noto ristoratore Angelino, lutto a Pralboino.

Addio al noto ristoratore Angelino

Comunità in lutto per la scomparsa di Angelo Rotelli, da tutti conosciuto come Angelino. Si è spento ieri (giovedì 25 luglio 2024) all'età di 88 anni.

Per anni aveva gestito la trattoria "Da Angelino" che si trovava all'ingresso del paese lungo la provinciale. L'attività era chiusa da qualche anno ma tale professione lo aveva portato ad essere conosciuto in tutta la bassa bresciana. All'ingresso, sulla strada, era posizionato un tavolino con una tovaglia e con il fiasco di vino.

Il giorno dell'ultimo saluto

I funerali si terranno domani (sabato 27 luglio 2024) alle 10 con partenza dalla casa di riposo di Pralboino alle 9.55. Una volta terminata la cerimonia funebre la salma proseguirà verso il cimitero locale. Questa sera (venerdì 26 luglio 2024) si terrà invece la veglia di preghiera alle 18.

A piangerlo i figli Aldo, Rossella, Piero e Flaviano. La camera ardente è stata allestita alla casa di riposo di Pralboino dove si può far visita dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19.

La famiglia, come si legge nel necrologio, ha tenuto a ringraziare il personale medico, infermieristico ed ausiliario della casa di riposo per la premurosa assistenza.