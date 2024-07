Palloncini, striscioni e la Curva Nord: l'abbraccio commosso a Michele Luzzardi

Centinaia, anzi migliaia di persone, gli occhi di lucidi, gli sguardi tristi ma pieni d'amore e gli striscioni, tenuti sempre sollevati quasi a non sentir la stanchezza che, inevitabilmente, si accomula nella braccia. L'ultimo saluto a Michele Luzzardi, scomparso in un tragico incidente nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio a soli 21 anni, è stato lungo e commosso, toccante: l'abbraccio caloroso di un'intera comunità, degli amici, dei tifosi con cui condivideva una passione comune, che oggi piangono il loro "Luzza".

Palloncini, striscioni e la Curva Nord: l'abbraccio commosso di Castelcovati a Michele Luzzardi

"Avevi il dono di rendere bella la giornata di chi ti incontrava", è il pensiero del vicario del vescovo don Alfredo Savoldi, presidente dell'associazione Chiese dell'Est, con cui Michele aveva partecipato come animatore ai grest organizzati per i ragazzi della Romania. Una delle tante testimonianze condivise davanti al cortile dell'oratorio di Castelcovati, gremito di persone venute anche da lontano per accompagnare il covatese nel suo ultimo viaggio.

"Hai fatto un bel "casino", non avevi altri modi per riunire qui tutta questa gente, di far fermare tutti per un attimo", ha esordito il parroco don Jordan Coraglia. Accanto a lui la famiglia di Michele e il feretro pieno di fiori e delle sciarpe testimoni delle sue grandi passioni. Ma a ricordarlo , con parole affettuose, cariche di tristezza ma anche di amore, sono state anche le parole contenute nella lettera dello zio Matteo, degli amici dei sempre, degli Hard Core Hooligans e di un parente ora sacerdote, che restituiscono l'idea di un ragazzo, di un nipote, di un amico speciale. "Vogliamo ricordarti con quel sorriso che non ha eguali, come un raggio di sole: questo sei tu". A quelle di E' per te, il brano del cantante Eros Ramazzotti, è poi spettato il compito di concludere.

Le bandiere della Curva Nord, gli striscioni e i pallocini bianco blu hanno poi aperto il lunghissimo corteo che dall'oratorio si è diretto al cimitero, per accompagnare Michele Luzzardi nel suo ultimo viaggio.

Il corteo della Curva Nord