Federico era anche un giovane musicista. Da tre anni faceva parte della banda di Borgo San Giacomo e proprio recentemente aveva comunicato la scelta di iscriversi al Liceo Musicale

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Addio al 13enne Federico Tonni stroncato da un malore: San Paolo in lutto.

San Paolo in lutto

È un paese sotto choc quello che ieri mattina (giovedì 8 ottobre 2026) si è svegliato con la notizia più dolorosa: Federico Tonni, 13 anni, non ce l’ha fatta. Il giovane, residente a San Paolo e frequentante la terza media nel capoluogo, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a calcio con gli amici all’oratorio di Cremezzano.

Gli amici pensavano ad uno scherzo, poi la verità

La tragedia si è consumata mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, nel campetto di via Giardini, sotto la chiesa di San Giorgio. Federico stava giocando a pallone con alcuni coetanei, ragazzi del 2013, quando all’improvviso si è piegato su se stesso, ha appoggiato una mano a terra e si è accasciato. Gli amici, inizialmente, pensavano potesse trattarsi di uno scherzo. Poi si sono avvicinati e hanno capito che la situazione era ben diversa.

«Era con mio figlio, erano compagni di classe. Pochi giorni fa aveva compiuto 13 anni e aveva festeggiato all’oratorio di Scarpizzolo. Mercoledì erano all’oratorio di Cremezzano, stavano giocando come spesso succede. Mio figlio e i suoi amici si sono girati e l’hanno visto per terra: pensavano fosse uno scherzo, poi si sono avvicinati e hanno capito che così non era. Sono andati fuori a gridare e a dare una mano, poi è arrivata una signora, che gli ha praticato il massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei soccorsi e poi il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo» ha raccontato un genitore.

La prima ad intervenire è stata proprio una residente, che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco al ragazzo. Poco dopo sono arrivati il parroco di San Paolo, responsabile anche della parrocchia di Cremezzano, l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri di Verolanuova. Le condizioni di Federico sono apparse subito gravissime e per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale di Bergamo. Nella notte, purtroppo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.

San Paolo in lutto

La scomparsa di Federico ha lasciato senza parole l’intera comunità. Un ragazzo conosciuto e benvoluto, che aveva nel calcio e nella musica due delle sue grandi passioni. Il primo cittadino di San Paolo, Alberto Pedretti, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale.

«Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Paolo, profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico Tonni, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione Comunale si stringe con rispetto e partecipazione ai familiari, facendosi interprete del sentimento di vicinanza dell’intera comunità di San Paolo. Alla famiglia Tonni giungano le più sincere e sentite condoglianze del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza».

Il calcio e la musica: le sue passioni

Federico giocava nella Villaclarense, nella formazione Giovanissimi U14. Aveva iniziato il suo percorso a San Paolo, per poi approdare alla società due anni fa. Quest ’anno era stato scelto come capitano. Lo storico dirigente della società, Angelo Chiodi, lo ricorda così:

«Al mondo vanno via sempre i migliori, era un ragazzo d’oro, educato ed esempio per tutti i ragazzi. Ha giocato fino a domenica scorsa, un ragazzo stupendo. Lui ha fatto tre o quattro anni a San Paolo poi due anni fa sono venuti tutti qui. Avevamo già cominciato il campionato. Giocava difensore. Un ragazzo molto rispettoso ed intelligente che si faceva voler bene da tutti. Quest’anno il mister l’ha scelto come capitano perché era il simbolo. Era un esempio».

La società ha affidato a un comunicato il proprio dolore:

«L’Asd Villaclarense, con immenso dolore e profonda commozione, comunica la prematura scomparsa del proprio giovanissimo tesserato Federico Tonni, di soli 13 anni, appartenente alla squadra Giovanissimi U14. Una notizia che ci lascia sgomenti e che colpisce profondamente tutta la famiglia gialloverde. Di fronte alla perdita di una vita così giovane, ogni parola appare insufficiente a esprimere il nostro dolore. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori e tutti gli atleti si stringono con affetto alla famiglia di Federico e ai suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze e condividendo, con rispetto e commozione, questo momento di indicibile sofferenza. Un abbraccio particolare va ai suoi compagni di squadra e ai suoi allenatori, che hanno condiviso con lui il campo, gli allenamenti e la passione per il calcio. Il ricordo di Federico resterà parte della nostra società e della nostra comunità sportiva. Ciao Federico, sarai sempre uno di noi …A.S.D. Villaclarense».

Federico era anche un giovane musicista. Da tre anni faceva parte della banda di Borgo San Giacomo e proprio recentemente aveva comunicato la scelta di iscriversi al Liceo Musicale.