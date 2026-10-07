L'allarme è scattato verso le 16.15 in codice rosso

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Malore improvviso per un adolescente sul campo di calcio, arriva l’elisoccorso.

A San Paolo, malore improvviso mentre gioca a calcio

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 7 ottobre 2026) in codice rosso in via Giardini 7/b a San Paolo. Dalle prime ricostruzioni pare che un adolescente, un ragazzino di 13 anni frequentante la terza media, stesse giocando a calcio con degli amici nel campetto dell’oratorio di Cremezzano quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbe sentito male. Ad intervenire in un primo momento in attesa dell’arrivo dei soccorsi per rianimarlo una signora presente sul posto.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’automedica, un’ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso che ha trasportato con urgenza il giovanissimo all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergano. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri di Verolanuova.