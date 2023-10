Addio ai pini sul lungolago di Iseo

Addio ai pini: abbattuti gli storici alberi

Le ruspe sono entrate in azione ieri sera (lunedì 16 ottobre 2023) verso le 19. Sul posto anche i carabinieri forestali che due settimane fa avevano acquisito la documentazione presente in comune per verificare che l’operazione di abbattimento degli alberi storici fosse autorizzata.

Dopo aver avuto il via libera gli operai incaricati dal comune sono entrati in azione ieri sera

Dopo la protesta dei cittadini e di Legambiente, al suon di “stanno tagliando i pini” un capannello di iseani ha raggiunto il cantiere sul porto Gabriele Rosa per osservare i lavori.

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del lungolago i sette pini verranno sostituiti con essenze che, per dimensione, possano garantire una simile ombra.

L'annuncio da parte del comune

Sulla pagina Facebook del comune di Iseo ieri sera è stata data la comunicazione