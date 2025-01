Addio ad Aldo Raccagni, Gussago in lutto.

Si è spento a 65 anni dopo una lunga malattia lasciando un vuoto enorme nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto. Lascia nel dolore la moglie Cinzia e il figlio Alessio.

Molto conosciuto, per oltre trent'anni si è dedicato con passione al Gussago calcio dove ha ricoperto il ruolo di dirigente accompagnatore. Nel corso degli anni si è occupato della prima squadra e, più di recente, della Juniores.

"Oggi è un giorno di grande tristezza per tutta la nostra comunità. Ci ha lasciato Aldo Raccagni, per tanti anni dirigente accompagnatore ma, soprattutto, una colonna del Gussago Calcio. Aldo non era solo un dirigente: era un esempio di passione, dedizione e amore per il nostro sport e per i nostri colori. Si è sempre dato da fare con grande impegno e generosità, lavorando instancabilmente per il bene della squadra e dei nostri ragazzi. Ha accompagnato generazioni, condividendo momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ciao Aldo, riposa in pace".