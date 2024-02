Un professionista brillante, un eminente studioso nel campo delle onde elettromagnetiche, ma anche un uomo di sconfinata generosità, un pilastro per il Lions club international.

Addio a un uomo di scienza e di grande generosità

Il lutto per la scomparsa, a 67 anni a causa della malattia, di Domenico Festa, per gli amici semplicemente Nino, va ben oltre i confini della città di Chiari, dove viveva.

Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Arici di Brescia, si era iscritto alla Facoltà di Fisica all'Università Statale di Milano dove si era laureato nel 1982; post-laurea aveva assolto gli obblighi di leva come ufficiale di complemento, prima di cominciare il suo percorso lavorativo in Ibm. Trascorsi alcuni anni si era però reso conto che la struttura gli andava un po’ stretta, maturando la decisione di intraprendere quella che si rivelerà una brillante carriera di consulente, ricercatore e imprenditore nel campo della «compatibilità elettromagnetica verso strumenti e verso persone», diventando uno dei massimi esperti a livello italiano e internazionale in tema di onde elettromagnetiche. Numerosi gli incarichi di spicco: è stato presidente di alcune commissioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (Cei) e di altri importantissimi organismi di livello internazionale.

Nella vita privata, nel 1983 si era sposato con Maria Kate, biologa e insegnante; era padre di tre figli, Marco, Andrea e Silvia, tutti e tre ingegneri.

«Nino era dotato, oggi come uomo, ieri come ragazzo, di costanza, fermezza e determinazione ma con grande diplomazia e pacatezza, elegante nel modo di fare e disponibile verso gli altri, dotato di uno spiccato senso di osservazione e di un sottile bonario senso dell'humor, eclettico e preparato - così lo descrivono gli amici del Lions club - Anche al di fuori dell'intensa attività lavorativa è sempre stato colmo di interessi, ai quali dedicava identico impegno e determinazione: Radioamatore, Protezione Civile, appassionato di meccanica e cultore del gusto. Qualsiasi hobby al quale si avvicinasse, forte del suo carattere, lo affrontava con impegno e disponibilità, ottenendo sempre ottimi risultati in tutto quello che si prefiggeva di affrontare».

Socio del Lions Club Montorfano Franciacorta, era un uomo di immensa generosità.

Nino ha sempre avuto a cuore il prossimo - hanno proseguito gli amici - Si è sempre distinto per l’organizzazione di eventi, primo fra tutti l’annuale Autoraduno, che aveva recentemente permesso di finanziare l’acquisto di un nuovo automezzo per l’Associazione “La Nuvola” di Chiari, mezzo di ultima generazione, adatto per il trasporto di persone disabili.

Per anni Domenico Festa aveva contribuito a progetti di service di carattere umanitario anche a livello nazionale. Era responsabile del Dipartimento Azioni Comunitarie Lions per le Province di Bergamo, Brescia e Mantova e con questo ruolo coordinava la raccolta degli occhiali usati, la donazione dei cani guida ai non vedenti, il libro parlato. Era, inoltre, il responsabile del Service Bergamo-Brescia Capitale della cultura 2023.

I soci Lions hanno voluto dimostrare al loro indimenticabile amico Domenico la loro presenza anche nel suo ultimo viaggio, erano in tanti lunedì pomeriggio a piangere l’amico con il quale avevano fino a pochi giorni prima parlato di altri, nuovi progetti. Purtroppo se n’è andato troppo presto,

questo il pensiero di cordoglio dopo i funerali, celebrati nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita.

A ricordare Domenico Festa anche il clarense Fabiano Navoni, membro attivo dei Lions.