Addio a Maria Buffoli, la decana di Ospitaletto si è spenta a 101 anni

Si è spenta all'età di 101 anni Maria Buffoli, decana di Ospitaletto e memoria storica del paese che ora piange la sua scomparsa.

Addio a Maria Buffoli, il suo grande amore per la famiglia

Prima di quattro fratelli, era rimasta orfana del padre a 14 anni e aveva iniziato a lavorare in calzificio per aiutare la famiglia. A 28 anni aveva incontrato il marito Pietro Terlenghi, che ha amato fortemente finché è mancato all'età di 55 anni. Donna forte e di grande spirito, aveva però anche un carattere dolce e mite che l'ha resa un punto di riferimento per la figlia Felicita e i nipoti.

Una grande festa per i 100 anni

Nel 2021, in occasione del suo centesimo compleanno, aveva festeggiato in grande stile nella sua casa, lucida e pronta a raccontare gli aneddoti della sua lunga vita. Il prossimo 13 maggio avrebbe spento 102 candeline, ma rimane il ricordo di grande donna, un persona di valore e di grandi valori, prima di tutto quello della famiglia che oggi si è stretta a lutto.

I funerali verranno celebrati martedì, alle 14.30, nella parrocchiale di Ospitaletto partendo dall'abitazione in via Garibaldi 40. Lunedì 13 marzo 2023 alle 19.30 si terrà la veglia.