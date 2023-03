Le guide scout di Gussago piangono Pasqua "Kia" Orlandi

Le guide scout di Gussago piangono la scomparsa di Pasqua "Kia" Orlandi.

Lutto per Pasqua "Kia" Orlandi

Si è spenta a pochi giorni dal suo 86esimo compleanno (il prossimo 26 marzo 2023). La religiosa è stata tra le figlie di Sant'Angela Merici e fondatrice del gruppo delle guide di Gussago, era il 1970. A 32 anni quando accettò la proposta del fondatore degli scout di Gussago di dar vita al gruppo femminile degli scout, l'Associazione Guide Italiane.

Il suo ultimo intervento a ottobre

Lo scorso mese di ottobre era intervenuta in occasione dell'intitolazione del prato di San Rocco a Gepe Betù invitando i presenti a riconoscere in ogni giovane il buono che c'è per poi aitarli a valorizzarlo.

Le parole del sindaco di Gussago Giovanni Coccoli

Anche il sindaco di Gussago Giovanni Coccoli ha voluto esprimere parole di cordoglio e ricordo: