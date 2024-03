Addio a Gefi Bodonali, aveva 102 anni

L’intera comunità di Verolavecchia martedì scorso ha dato l’ultimo saluto a Candida «Gefi» Bordonali, 102 anni.

Candida "Gefi" Bordonali

Autonoma, in forma, con tante storie da raccontare, in un secolo se ne vivono di avventure, Bordonali era originaria di Verolavecchia, dove ha trascorso tutta la vita, con tre fratelli ed una sorella, senza sentire mai il bisogno di sposarsi. Gefi ha dedicato la sua vita al lavoro ed alla famiglia a cui era legatissima .

"Ho iniziato a lavorare molto giovane – ha ricordato quando l’avevamo incontrata in occasione del suo centenario – A 17 anni mi ero comperata una macchina per la maglieria con la quale lavoravo".

Dedita ai valori della famiglia e della fede

La guerra però ha interrotto i suoi piani, in quel periodo in paese tutti i filati erano stati confiscati, in quel modo non si poteva più lavorare, ma Gefi, lontana dal perdersi d'animo ha prima affittato la macchina e poi l'ha venduta, iniziando a dedicarsi a quella che rimarrà la sua professione per 50 anni: aprire e gestire un negozio di alimentari. "Avevamo ottima merce, tutti prodotti di qualità", ha ricordato con soddisfazione, del resto è sempre stata molto attenta ad alimentarsi bene: tanta frutta e verdura e soprattutto mangiare poco, era anche un’ottima cuoca, erano il segreto della sua longevità, come amava ripetere. Una vita semplice quella di Bordonali dedita ai valori della famiglia e della fede, spesa dedicandosi con cura ed impegno al proprio lavoro, e forse un altro segreto della longevità è proprio questo: dedicarsi a quello che si ama. Tutta la comunità di Verolavecchia si è stretta al dolore della famiglia per la scomparsa della cara Gefi che sempre la ricorderà con affetto.