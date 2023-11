Addio a Cesarino Migliorati: il giorno dell'ultimo saluto

Tutta la sua amata comunità si è voluta riunire per dare l'ultimo saluto ad un uomo ben voluto sempre guidato da profondi valori cristiani.

Le esequie

Questa mattina, lunedì 13 novembre, si sono svolti i funerali di Cesarino Migliorati, mancato a 82 anni in seguito ad una grave malattia, da tutti molto conosciuto e molto amato come hanno testimoniato le parole del parroco don Lucio Sala che ha accolto i numerosi fedeli nella basilica di San Lorenzo.

"Il suon modo di porsi davanti alla vita è sempre stato caratterizzato dalla sua profonda fede - ha spiegato il prelato durante l'omelia - E' stato membro della corale Virola Alghise per trent'anni dove si è sempre distinto per grande impegno, ringraziamo il Signore per il modo in cui Cesare si è sempre prodigato nella comunità e nella vita di fede".

Cesarino Migliorati

Migliorati era molto conosciuto in virtù delle sue attività commerciali: per molti anni aveva avuto una bottega di alimentari e salumeria, poi aveva gestito una tabaccheria. Grande lavoratore, sempre solare e capace di instaurare sincere relazioni di stima era anche conosciuto per la sua attività nel coro Virola Alghise. Spesso con piacere cantava alle cerimonie e ai matrimoni l'Ave Maria, con grande sentimento e commozione.