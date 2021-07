Accoltellano due giovani: due fratelli arrestati per tentato omicidio

Oggi i carabinieri di Iseo hanno arrestato un 20enne e un 15enne di Rovato.

Accoltellano due giovani: fratelli arrestati per tentato omicidio

Nella mattinata odierna, i carabinieri della Stazione di Iseo hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia e dal Tribunale minorile traendo in arresto due fratelli di Rovato (BS), un ventenne e un quindicenne, entrambi indagati per tentato omicidio. Nella circostanza, i militari, dopo aver avviato immediata attività investigativa, hanno raccolto un solido quadro indiziario, avallato dalle rispettive Autorità giudiziarie, a carico dei predetti, ritenuti responsabili di aver accoltellato altri due giovani di 16 e 18 anni la sera del 5 giugno a Iseo. In particolare è stata ricostruita la dinamica dei fatti accaduti, appurando che gli aggressori hanno raggiunto la località turistica lacustre, a bordo della vettura del padre, dopo che la settimana precedente avevano avuto un litigio con le vittime. A quanto pare la lite era iniziata sui social.

Le lesioni

Dopo il ferimento, gli aggressori sono risaliti sull'auto e hanno fatto ritorno a casa. Le lesioni cagionate nei confronti della vittima più giovane - che è stata giudicata guaribile con 20 giorni di prognosi - non si è rivelata fatale perché il fendente scagliato con coltello a scatto si è fermato a pochi centimetri dal cuore, mentre un altro colpo gli ha causato una lesione muscolare ad un braccio che ha richiesto l'intervento chirurgico. L'altra vittima, invece, è stata attinta superficialmente a un braccio nel tentativo di difendere l'amico, riportando lesioni guaribili in 10 giorni.

L'accusa

L'accusa formulata dalle Autorità giudiziarie è di tentato omicidio. Il fratello maggiore è stato associato dai carabinieri al carcere di Brescia mentre il minorenne dovrà scontare la misura cautelare in un istituto di pena minorile di Milano.