E' successo ieri sera, intorno alle 21.30, a Iseo. Le condizioni dei feriti non sono gravi, ma è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

Lite tra gruppi di ragazzi: due feriti a coltellate

E' successo in via Canneto, ieri sera intorno alle 21.30. La chiamata ai soccorsi, da Iseo, è partita in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra gruppi di ragazzi è improvvisamente degenerata e due di loro sono stati feriti con un coltello. Nessuno si trova in gravi condizioni. Sono stati trasportati in codice verde e giallo all'ospedale di Iseo e agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto, per far luce sui fatti, sul posto si sono precipitati i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Iseo.