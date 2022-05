castelcovati

Il covatese era stato fermato nel pomeriggio dai carabinieri: domani si terrà il processo per direttissima

E' stato arrestato per lesioni aggravate e premeditazione l'uomo che, questa mattina, ha accoltellato un 46enne in piazza Martiri della Libertà, a Castelcovati.

Accoltella un 46enne per strada: arrestato l'aggressore

L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno. La vittima, un 46enne di Castelcovati, è stato aggredito davanti alla farmacia dall'uomo, anche lui covatese, che lo accusava di avergli bucato le gomme della bicicletta: ha provato a scappare verso la piazza, ma nel frattempo è stato colpito da sette coltellate che lo hanno raggiungo alla schiena, al busto e agli arti superiori, nessun punto vitale. Trasportato in ospedale, è stato dimesso in giornata con una prognosi di 25 giorni.

L'aggressore, che in un primo momento si era allontanato, è stato fermato poco più tardi e portato in caserma, dove è stato arrestato per lesioni aggravate e premeditazione. Domani si terrà il processo per direttissima.