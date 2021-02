Di oggi la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del tenente Antonio Romano.

Accesso abusivo a sistema informatico: niente processo per l’ex comandante della Finanza

Si tratta di un filone secondario della principale inchiesta che era terminata, per il tenente delle Fiamme Gialle Antonio Romano, con un patteggiamento a 4 anni e 4 mesi. Ma questa volta l’ex comandante della sezione operativa della Compagnia di Chiari è stato prosciolto. Il gup ha disposto sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. Stesso esito per il collega Paolo Tripodi della Guardia di Finanza di Chiari. Secondo l’accusa Tripodi avrebbe chiesto a un altro collega che lavorava in Procura (per lui messa alla prova) di ottenere informazioni sul fascicolo per conto di Romano. Tesi che non è passata davanti al gup.

