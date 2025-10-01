Nel 2019 era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sul Garda, al confine tra Roè Volciano e Salò. A distanza di sei anni, si è spento Severino Lancini di Zocco d’Erbusco, per tutti semplicemente Rino, cofondatore della nota impresa Ediltre di Corte Franca.

A sei anni dal tragico schianto sul Garda si è spento l’erbuschese Rino Lancini

L’incidente era avvenuto sulla SS45bis Gardesana Occidentale. Severino Lancini, alla guida di una Citroen Berlingo, aveva perso il controllo del mezzo ed era finito contro il guard rail. Un impatto violentissimo, al punto che la parte in legno della protezione stradale era piombata nell’abitacolo, colpendolo alla testa. L’uomo era stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni all’ospedale Civile di Brescia. L’inizio di un calvario: non si era più ripreso.

Venerdì i funerali a Zocco

La camera ardente è allestita nell’abitazione di famiglia in via San Giuseppe Lavoratore, dove giovedì 2 ottobre alle 19 si terrà la veglia di preghiera. I funerali sono fissati per venerdì 3 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Zocco. La comunità in questo momento di grande dolore si è stretta ai suoi cari: la moglie Delia, le figlie Francesca e Cristina, i nipoti e tutti i parenti.