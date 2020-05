A Manerbio la solidarietà non si ferma grazie allo spiedo

L’associazione culturale Fahrenheit 451 di Brescia ha ideato una golosa iniziativa a sostegno della Casa di riposo di Manerbio.

Spiedo solidale

Sabato 9 maggio sarà possibile, per chi abita a Manerbio e paesi limitrofi, gustare una delle più tipiche specialità bresciane direttamente nelle proprie abitazioni e nello stesso tempo fare una buona azione, in quanto l’intero ricavato sarà devoluto per sostenere la Fondazione Casa di riposo Manerbio onlus. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro giovedì 7 maggio via telefono o WhatsApp al numero 328 1946511, specificando numero di pozioni e indirizzo di consegna. Dalle 19 in poi, sabato, i volontari dell’associazione consegneranno a domicilio un delizioso spiedo fumante. Fahrenheit 451 non è nuova a queste iniziative solidali: a Pasqua lo spiedo è stato organizzato per raccogliere fondi per gli Spedali Civili di Brescia, mentre il primo maggio per la Poliambulanza.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE