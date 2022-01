Chiari

E' successo in via Fornaci. L'uomo è stato tratto in salvo dai pompieri chiamati da un cittadino che ha sentito i cani abbaiare.

Poteva finire in tragedia, ma fortunatamente così non è stato. Un uomo di 73 anni è finito nel fosso, in via Fornaci a Chiari, ed è stato salvato dai Vigili del fuoco.

73enne finisce con la carrozzina elettrica nel fosso: salvato dai pompieri

Era lontano da casa, su una strada difficile da percorrere con il mezzo. Un clarense di 73 anni è finito nel fosso con la sua carrozzina elettrica. Fortunatamente, durante la caduta, non si è ribaltato, ma è rimasto incastrato.

I cani di una cascina vicina hanno notato l'uomo in difficoltà e, abbaiando, hanno fatto in modo che i proprietari di casa uscissero a vedere cosa fosse successo. Solo in questo modo è stato evitato il peggio. Sembra che il 73enne non sia rimasto nel fosso per molto tempo.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza e i Vigili del fuoco di Chiari che hanno prontamente salvato l'uomo che, per sicurezza, è stato accompagnato in ospedale per i controlli di routine.