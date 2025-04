Win for Life, vincita a Bagnolo Mella: 3mila euro al mese per vent'anni.

A Bagnolo Mella, vincita a Win for Life

La Dea Bendata torna in Lombardia e non si risparmia. Sabato 26 aprile 2025 ha baciato un fortunatissimo giocatore della Tabaccheria N8 di via Leno 9M a Bagnolo Mella: è riuscito a portarsi a casa il 475esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita.

Come riportato dall'Agenzia Agimeg, il tutto è stato reso possibile dalla seguente combinazione vincente: 7 9 10 13 15 16 17 18 19 20. Numerone: 14. La vincita, 3.000 euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata WFL Gioco Tastiera da soli 2 euro.

Come fare per partecipare

Partecipare al concorso è davvero semplice: basta scegliere 10 numeri compresi tra 1 e 20 e un ‘Numerone’, sempre compreso nei primi 20 numeri.

Non solo nel Bresciano

E’ stata realizzata una vincita anche nel concorso Win for Life Classico delle 20 di giovedì 24 aprile 2025. Un giocatore di Roma ha centrato un ’10’ da 17.848,57 euro grazie a una giocata quickpick da un solo euro realizzata nel Bar Lante di Piazza F.M. Lante, 21. La combinazione vincente è stata: 6 8 9 12 13 14 15 16 17 19 Numerone: 18.