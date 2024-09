Vuoi provare un giorno da “mucca”?»

Negli ultimi anni si parla tanto del benessere animale, di come gli animali devono o non devono essere trattati, di cosa è meglio per loro, ma chi veramente sa come si sentono le mucche in una stalla?

Una stalla multisensoriale

Per chi se lo fosse chiesto la risposta la darà l’azienda Malghe rosse di Verolanuova alla Smart future academy che si terrà al Brixia forum da giovedì 3 a sabato 5 di ottobre. La famosa fiera è un punto di riferimento per i giovani che si affacciamo al mondo del lavoro e cercano di dare una direzione al loro futuro, Malghe rosse sarà presente per la prima volta con un’idea che è davvero originale, del resto i titolari Giuseppe e Valeria Ruggeri non sono nuovi a "coup de theatre", basti pensare alle violoncelliste coreane che hanno suonato nelle loro stalle. L’idea che hanno avuto è quella di proporre una stalla sensoriale dove chi entra userà i cinque sensi per immedesimarsi proprio in un bovino.

"La nostra idea è quella di mostrare il mondo dell’agricoltura oggi - così Valeria - dobbiamo liberarci dall’idea che un allevamento può essere solo a conduzione familiare, che ancora si entra in stalla col forcone e tanti altri luoghi comuni che ormai non hanno più ragione di esistere. Vogliamo far vedere ai ragazzi tutte le sfaccettature di questo mondo, l’innovazione, la tecnologia, lo studio che c’è dietro e non da ultimo il benessere animale, perché veramente noi accudiamo con passione e impegno il nostro bestiame".

Grazie ai cinque sensi si scoprirà come vive una mucca in un allevamento tecnologicamente avanzato

Provare per credere: chi deciderà di entrare nel stalla "virtuale" di Malghe rosse per prima cosa vedrà quello che vedono i bovini come i campi, la stalla stessa, ma anche il gruppo mungitura, uno piccolo per ragioni di spazio, poi «toccherà» con mano come si riposa sui lettini in gomma per le mucche, ebbene sì, hanno lettini in gomma dentro alle loro cuccette, ma proveranno anche a distendersi sul fieno perché oltre alle stalle dotate di cuccette singole ci sono anche quelle che simulano uno spazio aperto come può essere un pascolo, quindi con erba e fieno sui quali distendersi, ma ovviamente in totale sicurezza, il pascolo evoca sempre immagini molto bucoliche, i lupi che ci girano intorno meno, infine non mancherà il passaggio sotto i rulli che i bovini usano per grattarsi. Poi l’olfatto, Valeria ha scomodato l’esperto che aveva riprodotto le essenze di una bottega d’arte veneziana per il Festival del Tiepolo scomposto, e se è facile indovinare che sicuramente è stato riprodotto l’odore del letame non bisogna dimenticare che ce ne sono molti altri: fieno, erba, segatura, erba medica, l’odore del latte, insomma c’è tanto nell’aria. E poi i rumori: il trattore che passa, i suoni degli animali stessi, praticamente già entrando nello stand si potrà ascoltare come sottofondo i suoni tipici della stalla, infine in un salottino fatto di paglia gli avventori potranno gustarsi un buon bicchiere di latte, magari col cioccolato.

Un modo per avvicinare gli studenti al mondo agricolo

Una esperienza davvero particolare che Valeria ha ideato per avvicinare studenti, tecnici, ma più in generale tutti quelli che hanno una curiosità verso il mondo dell’agricoltura e per conoscerlo senza preconcetti, magari immaginando una carriera in questo settore.

"Il mio sogno da piccola era fare la maestra - ha raccontato - poi ho fatto l’Itis con indirizzo chimico, mi sono laureata in Giurisprudenza e infine ho incontrato un agricoltore sulla via di Damasco ed ho abbracciato in pieno questo mondo: devo dire che tutto quello che ho fatto mi è servito".

Del resto la conoscenza trova sempre le sue vie e arricchisce sempre, anche se poi si decide di cambiare strada, ecco perché le porte di Malghe rosse sono aperte a tutti: tecnici, professionisti del settore, ma anche chi non c’entra proprio nulla ma vuole vedere da vicino questo mondo, infatti uno dei sogni di Valeria è ospitare gli studenti del liceo classico nella sua azienda e, a giudicare dall’intraprendenza di questi allevatori, sicuramente prima o poi succederà.Per il momento Malghe rosse offrirà un’esperienza davvero peculiare al Brixia forum, anche divertente e finalmente si potrà toccare con mano il tanto famigerato benessere animale.