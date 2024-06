"Volontari volentieri" a Rezzato per la festa della Repubblica.

A Rezzato "Volontari volentieri" per la festa della Repubblica

L'appuntamento è per domani, domenica 2 giugno 2024, al Parco della Repubblica di Virle, frazione di Rezzato. Una festa ormai divenuta tradizione per il comune, quest'anno infatti ricorre la 22esima edizione, un'occasione che consente di riunire le decine di associazioni così come i vari gruppi di volontariato presenti sul territorio.

Il programma

Il programma prevede il via alla mattina alle 10 con l'inaugurazione ufficiale per poi proseguire fino alle 19. La banda comunale si esibirà alle 10.30, la mattinata terminerà alle 12 con un aperitivo. Seguirà alle 13 il pranzo con la Protezione civile. In calendario laboratori ed attività varie a cura delle oltre trenta associazioni presenti.

Dalle 10 alle 11 il primo turno della camminata didattica, alle 13.30 «Il giro delle associazioni in… 80 minuti!», alle 15 l’atelier per famiglie e alle 15.30 una dimostrazione di manovre salvavita. E poi la merenda solidale con la Bottega dei Popoli e alle 16 la dimostrazione di Qwan Ki Do - Kung Fu. Alle 16.30 la dimostrazione di pallavolo dell’Asd New Volley Rezzato e, alle 17, di minibasket con l’Asd Basket.