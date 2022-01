Vaccinazioni anti Covid fascia 5 - 11 anni senza prenotazione, ecco dove e quando

Campagna vaccinale

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio.

Campagna vaccinale per i più piccoli, ecco dove potranno ricevere la somministrazione.

Vaccinazioni pediatriche

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 gennaio i bambini dai 5 agli 11 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid in libero accesso, cioè senza prenotazione nei seguenti centri:

Asst Spedali Civili, al Centro vaccinale Morelli in via Morelli a Brescia sabato dalle 13 alle 19; Asst Spedali Civili al Centro vaccinale sarezzo in via G. Verdi 1 a Sarezzo domenica dalle 8 alle 19; Asst Spedali Civili, Centro vaccinale Poncarale in via E. Fermi 35 domenica dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16; Asst Franciacorta al Centro vaccinale di Chiari (Italmark) in via Brescia 31 sabato dalle 8 alle 19 e domenica dalle 8 alle 14 e Asst Garda al Centro vaccinale Manerbio Polivalente in via Duca D'Aosta 15a sabato dalle 8 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20.