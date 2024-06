Una ventata di aria fresca sul polo culturale

Ammonta a poco più di 400 mila euro (416 mila per l’esattezza) la somma stanziata dall’Amministrazione per riqualificare gli impianti di raffrescamento del Polo Culturale a Mura.

Una somma importante (a cui Inail, che occupa alcuni degli spazi, contribuirà per 112 mila euro) che si aggiunge ai 118 mila utilizzati per il rifacimento del tetto dello stesso immobile, appena conclusi.

La volontà è quella di dotare la struttura di un impianto tecnologico idoneo, che permetta di raffrescare i locali che ospitano la Biblioteca Civica Giacinto Ubaldo Lanfranchi (compresa anche la sala conferenze) e il Museo dei Ricordi di Guerra, nonché anche gli spazi assegnati all’istituto. Opere necessarie per la vivibilità dello stabile, che vede al suo interno appunto diverse realtà al servizio della cittadinanza.

Nello specifico i lavori, per cui è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Brescia e che verranno eseguite dalla ditta Stea srl di Brescia, partiranno all’inizio del mese di giugno e si concluderanno indicativamente entro un paio di mesi, salvo imprevisti. Ciò comporterà la modifica temporanea di una limitata porzione del parcheggio dello stabile, che sarà adibito ad area di cantiere.

Per soddisfare le nuove esigenze di raffrescamento dei locali, è prevista l’installazione di due refrigeratori che andranno ad alimentare autonomamente, attraverso la rete di distribuzione interna, i terminali ambiente (ventilconvettori). La generazione dell’energia frigorifera sarà affidata a due chiller (refrigeratori) condensati ad aria, ad alta efficienza energetica, in versione supersilenziata.

Sul tema è intervenuto l’assessore alla Conservazione e Riqualificazione del Patrimonio Pubblico, Bruno Belotti.

Il Polo Culturale di Mura è uno degli edifici storici della Città, con i suoi oltre 100 anni di storia, e ancora oggi rappresenta uno degli snodi vitali per la comunità, dati i diversi servizi per la cittadinanza che qui sono presenti. Con l’intervento di riqualificazione del tetto, che si è appena concluso, e quello per il raffrescamento, in procinto di partire e decisamente necessario, andiamo nuovamente a mettere mano al patrimonio cittadino con cura e attenzione, affinché sia sempre efficiente e di conseguenza fruibile al meglio dalla cittadinanza, Nonostante le difficoltà economiche, grazie alla nostra buona gestione, abbiamo potuto stanziare per queste opere importi importanti; come è importante il nostro Polo Culturale.