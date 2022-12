Un video per augurare "Buon Natale" : il gesto dei Vigili del Fuoco volontari di Chiari

I Vigili del Fuoco Volontari di Chiari fanno gli auguri di Natale alla popolazione di Chiari.

Un video per augurare Buon Natale

Una presenza costante sul territorio

Il video è stato girato nei giorni scorsi per le vie della città e in piazza, non è passato inosservata la presenza di così tanti pompieri sul territorio, per una volta non per emergenza ma per una causa gioiosa: tributare gli auguri di Natale al prossimo.

Sempre vicini alla popolazione, pronti a supportarla nei momenti di difficoltà, anche in quest'occasione di festività, non hanno mancato di far sentire la vicinanza. Un gesto significativo e simbolico dal significato importante. Una presenza, la loro, costante sul territorio, una sicurezza non scontata per la tutela e la salvaguardia dell'incolumità altrui.