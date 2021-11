Un milione di euro per il restyling del lungolago di Iseo

Sebino

E' una piccola parte dei 15 milioni stanziati da Regione Lombardia per il recupero di 21 borghi storici della provincia di Brescia.

Un milione di euro per restaurare il lungolago di Iseo. E' il contributo ottenuto dal Comune di Iseo da Regione Lombardia (uno dei 14 milioni stanziati per il recupero 19 borghi storici della provincia di Brescia), che permetterà di avviare il progetto per la riqualificazione della passeggiata e di cambiare il volto del capoluogo del Sebino il cui costo complessivo ammonta a 1milione e 598mila

"Siamo molto felici di questo risultato: il contributo ricevuto è molto importante per noi anche in vista dei mutui che dovremo contrarre per ristrutturare la scuola primaria. Inoltre il bando prevedeva una premialità se l'intervento proposto avesse avuto come finalità la realizzazione o valorizzazione di una area pedonalizzata o trasformata in Ztl e pertanto le scelte adottate dall'amministrazione Ghitti si sono rivelate corrette."

Il commentanto di Cristian Quetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, per cui cui questo "ulteriore finanziamento" conferma la capacità programmatica della governance iseana. La somma verrà impiegata per il completo restyling del lungolago al termine dei lavori di consolidamento già finanziati in parte da Regione e in parte dal Ministero nei mesi scorsi.

"Il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento del lungolago (dal lido dei Platani fino al pennone) sono in partenza e sono stati finanziati al 50% da Autorità di bacino e dal Comune per un totale di 400mila euro - ha continuato - Con i 900mila euro che abbiamo ricevuto un mese fa come contributo ministeriale andremo a realizzare il secondo e terzo stralcio, mettendo così in sicurezza l’intero lungolago fino all’imbarcadero. Al termine di queste opere, grazie al contributo ottenuto ora da Regione Lombardia da un milione di euro, provvederemo a realizzare il restyling di tutta la passeggiata a lago».

Il progetto relativo alla nuova pavimentazione e all’arredo urbano, che cambierà il volto del lungolago del capoluogo del Sebino, prevede opere per un milione e mezzo di euro. Entro gennaio la Giunta conta di approvare tutta la progettazione definitiva esecutiva, per poi partire con i lavori il prossimo autunno, al termine della stagione estiva.