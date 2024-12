Che spettacolo questi ragazzi e ragazze, bambini e bambine

Un Cuore di Voci ha incantato Berlingo

L'emozione era alle stelle, per la serata organizzata dall'Avis Berlingo, presieduta da Patrizia Seneci, che ha coinvolto anche le comunità di Brandico e di Maclodio. Presenti il primo cittadino berlinghese Fausto Conforti, brandichese Michele Tomasoni e Maclodiese Simone Zanetti. Non poteva che essere così, visto che sul palco, anzi meglio dire sull'altare della parrocchiale di Santa Maria Rinascente, c'è stato un vortice di grande energia, grazie alle voci bianche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze de "Un cuore di voci".

La loro fama gli anticipa poiché dal 2015, quando hanno iniziato a muovere i loro primi passi all’interno di un Oratorio cittadino, hanno via via conquistato pubblico e palchi di notevole importanza. Il repertorio di ieri, domenica 15 dicembre a Berlingo, per il concerto di Natale è stato applaudito, vissuto, partecipato. A stento le persone riuscivano a trattenersi dal tenere il tempo con le mani e dal canticchiare parte del repertorio proposto, sino a quando la maestra Angela Di Filippo, si è rivolta al pubblico sdoganando ogni loro timore "tenete pure il tempo, unitevi a noi, creeremo ancor più energia e per i bambini e le bambine è molto motivante, ci fate sentire il vostro calore". La partecipazione è diventata una standing ovation di oltre due minuti d'applausi con tutti i presenti in piedi. La parrocchiale gremita e un coinvolgimento difficile da descrivere a parole.

L'esperienza dei piccoli grandi coristi

Il coro ad oggi, è composto da circa una ventina di elementi, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, provenienti da Brescia e zone limitrofe, che negli anni hanno collezionato numerose esibizioni durante eventi cittadini e non, tra questi la “Family Walking”, “Mille passi per Brescia”, “Beatles Day” , "Le associazioni si raccontano”, “Seridò”, “Festa della musica”, “Children Cup”, “Notte Bianca di Nave”, “Moniga in Tavola”, “Natale come non te l’aspetti”.

A queste si aggiungono eventi come il giuramento degli allievi agenti del 200esimo corso Turazza (allievi-agenti della Polizia di Stato) alla presenza delle più alte cariche istituzionali, durante il quale i ragazzi sono stati accompagnati dal vivo dalla Banda della Polizia di Stato, emozionando tutti gli spettatori presenti e raccogliendo innumerevoli complimenti. E ancora alla Festa della Polizia di Stato. Nel giugno 2019 ha partecipato alle selezioni di Tu si Que Vales. Il coro ha altresì cantato in Duomo Vecchio per la festa di Sant’Arcangelo Gabriele ed esibendosi poi per “Donatori in Divisa”. Da sei anni a questa parte partecipano al giuramento degli Allievi Agenti di Peschiera canta nel Palazzetto di Verona con la Banda della Polizia di Stato. Presenti anche all’iniziativa “Pretendiamo Legalità” promossa dalla Questura di Brescia.

Il cuore di un cuore di voci è entrato in scena anche per ANT al Teatro San Barnaba e per Admo.

Nel 2023 colleziona 20 esibizioni, conquista il primo premio assoluto al Concorso Nazionale di Verbania con riconoscimento di una borsa di studio, che va ad unirsi a una precedente vittoria dell'estate 2022: il Concorso Gianni Rodari. Proseguono le esibizioni per solidarietà come la Mille Passi per Brescia manifestazione a sostegno delle attività del Centro Aiuti per l’Etiopia e a “Pota che cervel” evento benefico organizzato dal reparto di Neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, così come la Children Wind Cup, volta a raccogliere fondi per i reparti pediatrici oncologici. Non poteva mancare la loro presenza ad ogni Race for the Cure per la lotta contro il tumore al seno. E ancora a dicembre 2023 il concerto di Natale a Manerbio su invito dell’Avis locale in occasione delle celebrazioni del 55esimo anniversario dalla fondazione poi l'esibizione a Longhena, a Muscoline e al centro commerciale Elnòs. Non poteva mancare un concerto al Teatro Grande sempre con la banda della Polizia di Stato che ha accompagnato i ragazzi dal vivo.

Quest'anno anno fitto di impegni con la partecipazione alla Corsa Rosa e poi alla Corsa di Maya per un importante progetto di Unicef. Lo scorso maggio il Coro ha raggiunto Roma e cantato per Papa Francesco in occasione della giornata mondiale dei bambini (ricevendo anche i complimenti dallo stesso Pontefice). A giugno si è esibito al raduno nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Brescia e pochi dopo al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera in apertura della Conferenza Teatralizzata del Poliziotto scrittore Domenico Geracitano.

Il commento della Maestra Angela Di Filippo durante l'evento

Tutti questi eventi, occasioni, appuntamenti, di certo importanti per il territorio e per gli organizzatori diventano per il Coro e la relativa associazione l’obiettivo cardine per creare anzitutto una condizione favorevole e serena per ogni ragazza e per ogni ragazzo che si approccia al mondo musicale attraverso il canto, offrire opportunità che possano accrescere l’autostima, incentivando lo spirito di gruppo quale elemento fondamentale per superare limiti e difficoltà che spesso singolarmente risulterebbero più complessi da affrontare. Credendo fermamente nella natura formativa di questo consolidato progetto, è stato coinvolto anche il Provveditorato agli Studi di Brescia che ha accolto positivamente il progetto divulgandolo in tutte le scuole primarie e secondarie, statali e paritarie. Ogni bambino che entra in questo coro entra in una famiglia dai valori forti di condivisione, di altruismo di inclusione e il fine ultimo è vivere del “bel tempo” insieme, condividendo emozioni, paure, momenti di felicità e attimi di intesa emozione. I ragazzi che cantano non solo cantano insieme ma si aiutano, si supportano creando un grande spirito di gruppo che viene stimolato ed alimentato creando tanti momenti di condivisione.