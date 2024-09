Tutto quello che c'è da sapere sulla Fiera del Casoncello di Barbariga.

Tutto pronto per la Fiera del casoncello

La Fiera del Casoncello, ancora una volta, è pronta per regalare una quattro giorni all'insegna di sapori, emozioni, tradizioni e tipicità.

Da giovedì 26 a domenica 29 settembre andrà in scena l'ormai tradizione evento che chiude, in bellezza, le sagre e le feste estive della provincia.

E, dunque, vien da dire che si chiuderà in bellezza, perché Barbariga si trasformerà nella capitale della Bassa per un lungo week end, attirando migliaia di commensali e visitatori.

Edizionce che vince non si cambia

Il motto di quest'anno sembra essere quello che «Edizione che vince, non si cambia», nel senso che visto il grande successo ottenuto negli ultimi anni l'evento si svolgerà sulla falsariga delle edizioni precedenti.

«C'è l'impegno di sempre e la volontà di far bene, speriamo di accontentare tutti – spiega il presidente della Pro loco, Giandomenico Melchiotti - Noi cerchiamo sempre di fare bene e ringrazio fin da questo momento i tanti volontari, circa 100 ogni sera, che si spenderanno per far rendere la festa al massimo». Quindi, pronti per l'appuntamento dell'anno? «Sappiamo che per Barbariga, insieme alla sagra di San Vito, è l'appuntamento dell'anno. Siamo orgogliosi che questa festa sia cresciuta negli anni, è molto così come il casoncello che è diventato il nostro marchio».

Certamente, per tenere questa festa ad alti livelli, bisogna lavorare duro.

«Si comincia ad organizzarla dall'inizio dell'anno: praticamente è una macchina che rimane sempre in moto».

Il programma

Giovedì 26 settembre

- Ore 19.30: apertura bar e ristorante con casoncelli, gnocco fritto, pane e salamina, patatine.

- Ore 21: intrattenimento musicale con i gruppi Eutropia, Atmosfear, Rock a domicilio.

Venerdì 27 settembre

- Ore 19.30: apertura stand espositori. Apertura bar e ristorante.

- Ore 20.30: 12°memorial Luca Gorlani Harley Davidson.

- Ore 21: intrattenimento musicale con il gruppo Queen Mercury Legend.

Sabato 28 settembre

- Ore 19.30: apertura stand espositori. Apertura bar e ristorante.

- Ore 20: esibizione scuola di ballo Asd Dance La Leonessa Berlingo.

- Ore 21: serata danzante con l’orchestra Simona Quaranta.

Domenica 29 settembre

- Ore 11: apertura stand espositori. Raduno auto storiche «Musica Watch Veteran Car Club.

- Ore 12: apertura bar ristorante (chiusura ristorante alle 14).

- Ore 14.30: spettacolo Biketrial.

- Ore 15: Gara Nazionale di Morra organizzata dall’associazione «La Compagnia della Morra» di Barbariga e dedicata a Enzo Grazioli.

- Ore 19.30 Apertura ristorante.

- Ore 21: serata danzante con l’orchestra Lara Agostini.

Nel pomeriggio ci sarà anche animazione con i gonfiabili per i più piccoli e spettacolo dei burattini.

Lo speciale completo sul Manerbio Week uscito venerdì 20 e in edicola fino a giovedì 26 settembre