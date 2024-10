Addio a Francesca Mangiarini amata maestra e storica volontaria.

Una maestra dal cuore d'oro

Un 'amata e stimata maestra, ma anche una volontaria dal cuore d'oro. Tutto questo era Francesca Mangiarini, la maestra Franca che ha lasciato il segno sia nel mondo scolastico sia in quello del volontariato, dove si è spesa in modo trasversale aiutando molteplici realtà.

Maestra alle scuole elementari di Barbariga dai primi anni 80 fino agli anni 90, molte persone di Barbariga la ricordano caramente come la Maestra Franca. Una volta in pensione, si è dedicata al volontariato come segretaria e autista dell'Agape (da qualche anno aveva smesso di fare la segretaria ma continuava comunque a fare qualche viaggio ) . Inoltre per qualche anno ha tenuto lezioni di italiano agli extracomunitari e collaborava con il Banco alimentare preparando i pacchi di aiuti per le persone bis ognos e. In generale era sempre molto attenta e disponibile verso le persone bisognose ed era anche una cattolica convinta che la domenica non mancava mai di andare a Messa (spesso leggeva le letture in Chiesa a Barbar iga). Una persona molto buona, che non si arrabbiava mai e che aveva sempre una parola incoraggiante e positiva per tutti.

«Come mamma era molto affettuosa e premurosa, non si arrabbiava mai con noi, ci ha insegnato la bontà d'animo e la gentilezza - ricorda il figlio Sergio - Come maestra era molto precisa, meticolosa, ma senza essere severa».

I suoi hobby erano la lettura (leggeva molto) e poi dedicava, come detto, il tempo libero al volontariato: all'Agape, alla Parrocchia, al banco alimentare. Insieme al marito aveva anche un gruppetto di amici/amiche pensionati del paese con cui spesso si trovavano per una cena e per stare un po' in compagnia e sorridere assieme. La sua improvvisa scomparsa, ha lasciato un grande vuoto in tutto la comunità.

«Purtroppo il vuoto che ha lasciato in tutti noi è veramente grande - ha proseguito il figlio Sergio - Ma altrettanto grande è il ricordo che abbiamo di lei perché è stata una donna, una maestra, una volontaria, una mamma eccezionale» .

A ricordare Francesca Mangiarini anche l'ex sindaco Marco Marchi, attuale presidente dell'associazione Agape (che si occupa di trasporti sociali e centro diurno) della quale l'83enne era vicepresidente.

«Era una segretaria storia, nonché la socia fondatrice di Agape nel 2003 – ricorda Marchi – Lei, così come la sua famiglia, è sempre stata vicina al volontario e alla comunità. Per me, chiaramente, oltre a una grande volontaria era anche una cara amica: si ricordava anche sempre del mio compleanno e del mio onomastico, c'era un grande rapporto tra di noi. Molto preziosi erano poi i suoi consigli e sicuramente è una persona che ci mancherà molto » .

L'ex maestra, nel mondo del volontariato, si era spesa proprio in maniera trasversale.