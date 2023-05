Un tesoretto da 30mila euro a fondo perduto da destinare alle attività penalizzate dalla presenza del cantiere per la riqualificazione del lungolago e di via Duomo.

Trentamila euro alle attività penalizzate dal cantiere sul lungolago

L’Amministrazione comunale del sindaco Marco Ghitti ha deciso di riconoscere un contributo agli esercizi pubblici dell’intera zona a lago del capoluogo che da ormai due anni devono fare i conti (non senza disagi, polemiche e lamentele) con transenne, barriere, ruspe e mezzi al lavoro che oscurano la vista dei clienti che, quando non c’è il tutto esaurito, preferiscono sedersi ai tavolini di altri locali per godersi il paesaggio.

"Trentamila euro, a tanto ammonta la somma che abbiamo deciso di destinare quale ristoro per i disagi dei lavori in corso - ha spiegato Luciano Ragni, consigliere delegato al Commercio - Abbiamo voluto dare un aiuto concreto alle attività che insistono su via Duomo e sul lungolago. Certamente questo non risolverà tutti i problemi, ma con questo gesto abbiamo voluto dimostrare che l'Amministrazione comunale è al fianco delle attività economiche non solo con le parole, bensì con sostegni concreti".

Secondo la delibera approvata dalla Giunta le attività tra via Duomo, via Porto della Quadra, vicolo Ferrari, via Bargnani, via Archetti e sul lungolago Marconi dal civico 2 all’intersezione con via dei Bastioni sono state condizionate dal cantiere, che ha ridotto la loro accessibilità veicolare e pedonale, oltre che la visibilità. Per questo commercianti, ristoratori e artigiani riceveranno un contributo che va dai 500 ai 1.800 euro ciascuno.

Le domande vanno presentate entro il 26 maggio al Protocollo.