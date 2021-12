Chiari

Gesù bambino è arrivato nella capanna sul viale e non è mancato lo scambio di auguri.

Un appuntamento molto atteso: a Chiari, oggi pomeriggio, c’è stata la fiaccolata delle Penne nere ed è stato portato il bambù nello nella capanna in legno di viale Mellini.

Tradizione rispettata: il bambino nello degli Alpini è stato posizionato

Tradizione rispettata a Chiari. Il bambinello è stato posizionato nella capanna di viale Mellini. È partita alle 17, dalla sede di Villa Mazzotti, la fiaccolata degli Alpini. Le Penne nere sono state accompagnate dalla banda Pedersoli e non sono mancate le tappe in giro per il centro storico. Purtroppo, data la pandemia, non è stato possibile organizzare un lungo corteo, ma alcuni bambini hanno comunque partecipato e ci sono stati numerosi accorsi tutti muniti di mascherina.

Non è mancata la tappa nella chiesetta adiacente a Santa Maria dove sono allestiti altri presepi degli Alpini e poi un momento conclusivo alla capanna con gli auguri del capogruppo Alfredo Facchetti.

Presenti per l’Amministrazione comunale anche la presidente del Consiglio Laura Capitanio e l’assessore Emanuele Arrighetti.