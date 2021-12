ECCELLENZA

In platea il calciatore (e studente universitario) Matteo Pessina, che ha sottolineato come studio e passioni extra curriculari possano coesistere serenamente.

Il 24enne di Castegnato è stato proclamato con 110 e lode per entrambi i percorsi di studi, uno italiano in Lingue e Letterature Straniere e uno tedesco in Letterature comparate.

Tra i migliori laureati del 2021 spicca il bresciano Francesco Caprioli

di Valentina Pitozzi

Ad aprile si era laureato due volte nello stesso giorno; Francesco Caprioli chiude l’anno in bellezza ricevendo il titolo di "Miglior neolaureato del 2021 del dipartimento di Lingue" all’Università degli studi di Bergamo.

Un riconoscimento arrivato a sorpresa, come ha spiegato lo stesso 24enne, che tre settimane fa ha ricevuto una telefonata dall’associazione Luberg, la quale gli ha annunciato la lieta notizia.

Insieme a lui altri sette studenti (uno per ciascun dipartimento), insigniti all’interno dell’aula magna dell’università, all’interno dell’ex monastero di Sant’Agostino.

A intervenire anche il rettore Sergio Cavalieri, che ha incentrato il suo discorso sulla resilienza e "la capacità dei ragazzi di andare avanti nonostante tutto".

Significativa anche la presenza del centrocampista dell’Atalanta e della nazionale Matteo Pessina, che ha parlato della sua esperienza di sportivo e studente.

L'articolo completo nell'edizione di ChiariWeek in edicola da domani, venerdì 10 dicembre.