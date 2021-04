Ha conseguito i titoli con 110 e lode: ora lavora come commerciale estero in un’azienda della Franciacorta.

Si laurea due volte nello stesso giorno: la storia del bresciano Caprioli

Un laureato da record.

Francesco Caprioli, castegnatese 24enne, ha conseguito lo stesso giorno due lauree magistrali con 110 e lode: una italiana in Lingue e Letterature Straniere e una tedesca in Letterature comparate.

No, non ha il dono dell’ubiquità. L’ultimo anno accademico ha partecipato a un progetto di doppio titolo stipulato tra il suo corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bergamo e un corso di laurea presso l’Università della Ruhr di Bochum, una cittadina non lontana da Düsseldorf e Colonia, dopo essere stato selezionato in un bando con pochi posti.

Questo accordo gli ha permesso, avendo frequentato il primo anno in Italia e il secondo in Germania sulla base di un piano di studi definito dalle due università, di ricevere di fatto due titoli di laurea magistrale in unico percorso.

Oltre a questo vantaggio curricolare, «è stata un’esperienza fantastica» ha spiegato il neo dottore.

Il neo laureato, inoltre, si è già inserito nel mondo del lavoro come commerciale estero in un’importante azienda franciacortina, facendo delle lingue il suo pane quotidiano.

Il servizio completo nell’edizione di ChiariWeek in edicola questa settimana.