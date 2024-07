Tetraplegico a 27 anni dopo un incidente, una raccolta fondi per adattare casa alle sue esigenze.

Dopo un incidente resta tetraplegico

Un incidente che ha cambiato la vita al 27enne Michele Capuzzi, metalmeccanico di Lograto. Ora si trova ricoverato in ospedale dopo il grave incidente dello scorso 19 novembre che lo ha reso tetraplegico. In attesa del suo rientro a casa il fratello Manuel e la moglie hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per rendere la casa adatta alle sue esigenze una volta che vi farà ritorno. In questi primi tre giorni solo state oltre settanta le donazioni ricevute, sono stati superati i 4.500 euro.

Una persona dal cuore grande

“Michele - scrivono - ha sempre aiutato gli altri e nonostante la difficile situazione in cui si trova cerca ancora di aiutare il prossimo con il suo sorriso e parole d'incoraggiamento. Con quest’invalidità - continuano - avrà bisogno per tutta la vita di fisioterapia, trattamenti quotidiani, terapie specifiche, farmaci e attrezzature per la sua mobilità muscolare, macchine adatte, essere seguito giornalmente”.

L'obiettivo da raggiungere

“L'obiettivo - spiegano - è aiutare Michele a rendere questo difficile percorso il più gestibile possibile: al rientro dal ricovero ospedaliero vogliamo fargli trovare una casa adatta alle sue esigenze incluso l'installazione e la costruzione di un ascensore, oltre a tutte le terapie e futuri ricoveri in strutture specializzate che non sono coperte dal sistema sanitario nazionale”.

