Un progetto, nato dall'aggregazione giovanile nel settore agricolo, che porterà alla creazione di un centro dedicato e ad attività di formazione in ambito agricolo, dando nuova vita alle ex scuole elementari del Santellone, ovvero la scuola Varisco.

Terra Giovane trova casa al Varisco

È quello che è stato approvato dalla Giunta comunale, la quale ha accettato la proposta dell’associazione clarense Terra Giovane, promotrice dell’iniziativa.

Infatti, tra le azioni programmatiche dell’Amministrazione in ambito agricolo "c’è anche quella di collaborare con le associazioni di settore per la promozione dell’imprenditoria nel settore agricolo, con particolare attenzione alle coltivazioni biologiche e alla promozione di Chiari come polo dell’eccellenza agro–alimentare, in grado di raccordare la Franciacorta e la Bassa Bresciana", hanno spiegato dal Comune.

Ed è proprio in questo alveo che poche settimane fa l’associazione Terra Giovane di Chiari, nata nel novembre 2020 dalla volontà di alcuni giovani imprenditori agricoli clarensi (e guidata da Simone Betti) ha presentato il suo nuovo progetto, che tra le altre cose prevede l’uso gratuito degli spazi dell’immobile delle ex scuole elementari Bernardino Varisco. Scopo dell’iniziativa è creare un centro funzionale per sostenere l’attività dell’associazione stessa e ampliare e diversificare l’offerta formativa, che al momento viene svolta in più luoghi.

Non solo. "Con questo progetto Comune e associazione puntano da un lato a rafforzare l’aggregazione giovanile nel settore agricolo, fornendo un luogo dove confrontarsi e progettare; dall’altro a creare un punto di formazione su diversi aspetti del settore, dalla cura degli animali al verde, passando per l’apicoltura urbana ai corsi di management dell’azienda agricola e zootecnica", hanno aggiunto. Insomma, un progetto meritevole di sostegno e partecipazione da parte dell’Amministrazione comunale, che ha quindi varato il comodato d’uso gratuito dell’immobile del Santellone.

L'intervento

Sui fatti è intervenuto l'assessore Domenico Codoni: