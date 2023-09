Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, in mezzo alle creazioni di Chanel, Valentino, Alberta Ferretti, Miu Miu, Moschino e molti altri, c’era anche una "firma" erbuschese. L’influencer Valeria Angione ha infatti scelto di indossare sulla prestigiosa passerella del Lido un abito confezionato in paese nell’atelier della giovanissima (e bravissima) Lucia Andreoli.

Sul red carpet di venezia un abito made in Erbusco

"Un drappeggio che avvolge il corpetto, con una scollatura impreziosita da cristallini e Swarovski ricamati a mano. Lo studio di ogni dettaglio per la creazione di un abito che ti descrive a pieno, unico per te!"

Così la stilista e creator, appena 21enne, ha descritto il meraviglioso vestito lilla, che lunedì 4 settembre non è certo passato inosservato alla presentazione di "Priscilla", l'ultimo film della regista Sofia Coppola che racconta Elvis Presley visto dalla prospettiva della giovane moglie.

Ecco alcune fotografie della prova nell'atelier di Erbusco (tratte dalla storia Instagram dell'influencer).

Ecco invece l'influencer Valeria Angione alla Mostra del Cinema di Venezia e lo scambio di complimenti (sempre su instagram) con la stilista e creator erbuschese

Lucia. concretezza, determinazione e un grande talento

Lucia Andreoli ha soltanto 21 anni, ma ha la concretezza e la determinazione di una giovane donna che ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere e ha tutte le carte in regola per realizzarli. La passione che coltiva fin da quand’era una ragazzina è quella per la moda: dopo aver studiato quattro anni al Cfp Lonati di Brescia ha conseguito la maturità (col massimo dei voti) all’istituto Stradivari di Cremona e poi si è iscritta a Milano un corso biennale professionale di modellistica all’istituto Secoli. Il percorso scolastico al Lonati prevedeva uno stage di tre anni e Lucia l’ha effettuato all’atelier "New Diva" di Gianbattista Sbardellati: un’esperienza che le insegnato davvero tanto. Nel 2020, durante il lockdown, la giovane erbuschese ha aperto il suo profilo TikTok e i suoi video, sempre relativi alla moda e al cucito, hanno fin da subito fatto incetta di like. Di lei si sono accorte anche due note riviste, Vanity Fair che il 9 novembre 2020 le ha dedicato un’intervista intitolata "Generazione TikTok: Lucia Andreoli", e Cosmopolitan, che un mese dopo, il 7 dicembre 2020, ha pubblicato l’articolo "Tutto su Lucia Andreoli, la star influencer che su TikTok crea tutorial di sartoria". Nel 2022 la giovane creator ha inaugurato il suo atelier, in via Generale Carlo Alberto della Chiesa a Erbusco.