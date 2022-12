Non soltanto l’inaugurazione del Polo delle secondarie. Un contributo di 80mila euro complessivi, di cui 60mila destinati alle Scuole dell’Infanzia e 20 mila da destinare agli interventi per il Polo delle primarie di Chiari.

Stanziato un contributo da 80mila euro a favore delle scuole

È quanto ha stanziato la Giunta Vizzardi, che ha approvato la richiesta di sostegno economico avanzata dall’Istituto Comprensivo Città di Chiari al fine di realizzare dei progetti outdoor, ovvero all’aperto, nelle due strutture (infanzia e primarie).

Nello specifico, l’Ic ha ideato una serie di interventi di manutenzione e adeguamento delle due strutture scolastiche per rendere gli spazi utilizzabili in maggior sicurezza rispetto ai rischi di diffusione della pandemia da Covid. Non solo. Gli interventi, e gli acquisti previsti, daranno la possibilità di attivare percorsi di outdoor education, arricchendo l’offerta formativa della scuola.

La Giunta ha quindi deciso di approvare la richiesta, forte della stretta collaborazione con l’Ic clarense e delle proprie linee programmatiche di governo, che prevedono azioni di potenziamento e rafforzamento dell’offerta scolastica ed educativa presente sul territorio comunale, come del resto ha dimostrato lo straordinario percorso fatto con la realizzazione del Polo delle primarie e delle secondarie.

L'intervento del sindaco

Sul tema è intervenuto il sindaco, Massimo Vizzardi.