Nuova scuola, nuovi seggi. La cittadinanza di Chiari è invitata a prestare attenzione al luogo dove andare a votare.

Spostamento dei seggi elettorali al nuovo Polo della secondaria

L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Vizzardi informa che, dalla prossime consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022, i seggi n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 non saranno più ubicati alla Scuola Turla/Morcelli di via Maffoni, ma saranno ubicati al nuovo Polo Scolastico delle Secondarie, via Roccafranca 7/B.

È importante sottolineare che il cambio di ubicazione del seggio elettorale non comporta nessun cambio di scheda elettorale o di numero di seggio per gli elettori: la scheda elettorale e il seggio assegnato restano gli stessi, cambia solo il luogo fisico di sede dei seggi citati.

Il cambio di sede si è reso necessario dato che la ex Scuola Turla farà spazio a breve alla realizzazione di un parcheggio: non ci sono quindi né arredi, né collegamento alla rete elettrica e all’acquedotto per renderla usufruibile per le elezioni.

Il nuovo Polo delle Secondarie, invece (aperto con un anno di anticipo rispetto alla precedente calendarizzazione) è già operativo e pronto ad accogliere anche i seggi per le imminenti elezioni.

Sarà disponibile per i cittadini elettori anche il nuovo parcheggio interrato sotto il Polo delle Secondarie.