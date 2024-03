Spiedo solidale a Mazzano: tutto quello che c'è da sapere.

L'iniziativa domenica 17 marzo 2024

Un pranzo benefico all'insegna del piatto per eccellenza della tradizione bresciana: lo spiedo. L'iniziativa "Spiedo di solidarietà" è organizzata dal gruppo cucina dell'oratorio di Ponte San Marco per le 12 di domenica 17 marzo 2024. Si terrà negli spazi dell'oratorio di Ponte San Marco.

Spiedo solidale a Mazzano

I proventi saranno destinati alla cooperativa sociale La Rondine di Mazzano. Il ricavato servirà per sostenere i servizi rivolti a persone con disabilità. Due i menù pensati, per gli adulti e per i bambini. Nel primo caso previsto aperitivo, minestra sporca, spiedo con polenta, patatine e dolce (20 euro); per i più piccoli il menù prevede cotoletta e patatine (12.50 euro). Coloro che fossero interessati dovranno iscriversi entro il 13 marzo 2024. Prevista poi la tombolata a partire dalle 15.

In evidenza un'immagine d'archivio.