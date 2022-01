Chiari

L’Amministrazione ha deciso di abolire il pagamento della sosta nelle giornate di venerdì e sabato fino al 19 febbraio.

Un’ulteriore iniziativa a beneficio delle attività economiche di Chiari per agevolare la frequenza della città in occasione dei saldi invernali. È quella che ha stabilito in questi giorni la Giunta del sindaco Massimo Vizzardi che ha varato un'ordinanza per l’utilizzo gratuito degli stalli di sosta in Centro Storico.

Sostegno al commercio: parcheggi liberi nel weekend

Infatti, da venerdì 7 gennaio a sabato 19 febbraio 2022 la sosta regolamentata a pagamento a Chiari nelle aree di piazza Martiri della Libertà (nota come piazzetta Rocca), piazza Milite Ignoto, piazza Martiri delle Foibe, piazzetta Zeveto e piazzetta Cortezzano (San Marco) verrà sospesa: il provvedimento è valido ogni venerdì e sabato, dalle 15 alle 19. Un’iniziativa che intende incentivare lo shopping, a maggior ragione ora in concomitanza con i saldi invernali, per risollevare gli affari delle attività commerciali della città, duramente provate dall’emergenza sanitaria, andando a beneficio anche di tutte le altre attività economiche presenti sul territorio.

«Siamo certi che anche questo segnale concreto nei confronti delle nostre attività commerciali possa portare dei buoni riscontri – ha commentato l’assessore al Commercio, Domenico Codoni –. Stiamo facendo di tutto per tutelare in questa situazione particolarmente delicata il tessuto economico locale ancora ricco di piccole imprese che rappresentano un fiore all’occhiello per la città di Chiari; e continueremo a farlo».