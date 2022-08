Siccità: Passirano e Corte Franca stringono la morsa dei divieti

Allarme siccità, i comuni impongono restrizioni nel consumo dell'acqua. Passirano e Corte Franca limitano l'uso dell'acqua

La pioggia di questi giorni, ovviamente, non è risultata sufficiente a sanare l’emergenza idrica e alcuni Comuni lo sanno bene. Di recente si sono infatti rese più stringenti le restrizioni per i cittadini di Passirano e Corte Franca.

Se in alcuni paesi, come Erbusco e Provaglio d’Iseo, il divieto di irrigazione di giardini e piante è limitato alle ore diurne (nel primo caso dalle 8 alle 22, nel secondo si arriva fino a mezzanotte), le nuove ordinanze emesse dai comuni di Passirano e Corte Franca impongono il divieto totale di prelievo e di consumo di acqua potabile per annaffiare prati, cortili, piazzali e veicoli, e per riempire piscine.

È consentito annaffiare l'orto

Resta consentito annaffiare orti familiari, con l’invito a moderare tale pratica. A Passirano, però, è specificato che, nel caso dell’«annaffiatura di orti», vanno preferite le ore notturne, da mezzanotte alle 8 di mattina.